Lavori rete idrica: chiuso per una settimana il centro di raccolta rifiuti di via Montà

AcegasApsAmga informa che per consentire l’ultimazione dei lavori alla rete idrica, dall’11 al 18 maggio il Centro di Raccolta Euganea, di via Montà 32, non sarà accessibile al pubblico e rimarrà chiuso. I lavori, che si svolgeranno nell’area interna del Centro di Raccolta, non avranno impatti sulla viabilità, che continuerà ad essere regolare. Si tratta del secondo stralcio dei lavori avviati l’estate scorsa per potenziare la rete idrica, rendendo più sicuro il sistema acquedottistico padovano.

L’intervento alla rete idrica

I lavori riguarderanno l’inserimento di una particolare e innovativa valvola, in grado di regolare in maniera autonoma la quantità di acqua che la città richiede. Le opere, di carattere ingegneristico molto elevato, rientrano nel più ampio progetto di reingegnerizzazione e miglioramento dell’intero modello acquedottistico cittadino, che ha come obiettivo l’efficientamento e la sicurezza della risorsa idrica, nonché la riduzione delle perdite idriche, a testimonianza del costante impegno dell’azienda sui temi dell’acqua.

Altri centri

Per conferire i propri rifiuti ingombranti e particolari, nel periodo indicato i cittadini avranno a disposizione le altre tre stazioni ecologiche della città, riaperte con orario regolare anche nel fine settimana. L’accesso contingentato, con guanti e mascherine, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro tra i presenti, sarà consentito nel rispetto delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 e verrà disciplinato dagli addetti dei centri di raccolta. Di seguito indirizzi e orari delle tre stazioni ecologiche:

Guizza, via Pontedera – da martedì a venerdì ore 12-16; sabato 8:30-12:30/14:30-18.30; domenica 8.30-15;

Stanga, via Corrado, 1 – da martedì a venerdì ore 12-16; sabato 8:30-12:30/14:30-18.30; domenica 8.30-15;

ZIP, corso Stati Uniti, 5 –da martedì a venerdì ore 11-16; sabato 8.30-12.30/14.30-18.30; domenica 8.30-16.