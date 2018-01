Tentato omicidio al bar di Monselice, la Questura chiude il locale per 15 giorni

Chiude per quindici giorni il bar "Sfizio" a Monselice, teatro della rissa tra un tossico italiano e un marocchino (quest'ultimo ferito al collo e trasportato in gravi condizioni all'ospedale). La Questura di Padova ha deciso di chiudere provvisoriamente l'attività sia sulla base del recente episodio, sia per altri controlli eseguiti in passato. Mercoledì 17 gennaio un bar in largo Carpanedo è diventato il teatro dell'aggressione ai danni di un uomo di origine marocchina da parte di A.G., italiano nato in Svizzera nel 1973. L'uomo, tossicodipendente, nullafacente e separato, durante una lite, scoppiata probabilmente a causa di qualche bicchiere di troppo, ha dapprima spintonato e insultato il marocchino, che ha risposto alle provocazioni, per poi mettergli le mani al collo e sfregiarlo con un coltello.

L'ARRESTO.

Tempestivo l'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato l'italiano con l'accusa di tentato omicidio e hanno sequestrato l'arma. Trasportato in ospedale il marocchino trentacinquenne, colpito alla parte sinistra del collo. La prognosi resta riservata, anche se la vittima non risulta in pericolo di vita.