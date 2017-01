Chiude l'hotel Plaza, nessuna speranza per i dipendenti: in 25 resteranno senza lavoro

Alla fine il timore della Cgil di Padova si è dimostrato fondato: come riportano i quotidiani locali, i 25 lavoratori dell'hotel Plaza alla fine saranno tutti licenziati. Non più 17 dunque, ma tutti. Il silenzio dopo le trattative dei giorni scorsi aveva allarmato il sindacato che di fatto aveva temuto proprio il tracollo della situazione.



LA DECISIONE. La Cgil dal canto suo aveva dichiarato: "Durante i tanti colloqui che si sono susseguiti abbiamo proposto modalità ben più convenienti del licenziamento in tronco dei due terzi del personale di un albergo che deve comunque avere degli organici per funzionare: abbiamo ragionato di accompagnamento alla pensione per alcuni, incentivi all'uscita per altri e soprattutto riqualificazione del personale per i tanti lavoratori che ancora possono dare molto al Plaza. Abbiamo anche ipotizzato l'intervento di un ammortizzatore sociale per ristrutturazione, ma nulla di questo è stato preso in considerazione". E la decisione è di fatto trapelata in queste ore, lasciando l'amaro in bocca agli stessi sindacalisti e ai dipendenti. Ora resta incerto anche il futuro dell'immobile: da capire se resterà ostello oppure se verrà trasformato in residence di lusso.