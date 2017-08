Chiusa definitivamente una sala slot nel piovese: il titolare è irreperibile da un anno

Dopo i controlli effettuati lo scorso marzo e a luglio, la polizia ha chiuso definitivamente la sala slot Terry Bell di Sant’Angelo di Piove in via Leonardo Da Vinci.

TITOLARE IRREPERIBILE. Il locale aveva al suo interno sia le macchinette, sia lavorava come sala scommesse. A marzo questa seconda attività era stata fatta chiudere perché non si trovava più il titolare del locale, un cinese che da un anno ha fatto perdere le proprie tracce e non ha rinnovato il permesso di soggiorno. Nonostante la procura lasciata un connazionale per gestire la sala scommesse, vista la tipologia particolare di attività, è necessario che il legale rappresentate sia sempre presente e reperibile. La sala è stata quindi chiusa definitivamente dalla polizia e potrà riaprire solo se l’attuale gestore richiederà una nuova licenza.