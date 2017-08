Sala slot senza sorveglianza e sporcizia sui tavoli: chiuso per quindici giorni un bar

Licenza sospesa e obbligo di pulire e sistemare il bar. Il Questore di Padova ha chiuso le serrande per 15 giorni al bar Sport di via Euganea a Teolo gestito da due cinesi, trovato senza personale addetto alla sorveglianza nell’area slot e in condizioni igieniche pessime.

SPORCIZIA. L’11 agosto la polizia ha effettuato un controllo all’interno del locale, vedendo gente impegnata a giocare alle slot machine elettroniche senza la supervisione del legale rappresentante che deve impedire l’accesso ai minori. L’assenza non era occasionale: il titolare infatti gestiva anche il bar limitrofo e spesso lasciava incustodita la sala slot. Il bar è stato trovato in pessime condizioni igieniche: la sala fumatori aveva la porta aperta, per terra e sui tavoli era sporco, la videosorveglianza era spenta.