Chiusura allacciamento A4 sulla Padova-Bologna

Nella notte tra giovedì 8 e venerdi 9 febbraio sarà chiuso l'allacciamento con la A4 Padova-Venezia della A13 Bologna-Padova. Sono previsti lavori di pavimentazione.

L'alternativa

E' la stessa Autostrade per l'Italia che lo comunica e suggerisce, in alternativa, per chi deve raggiungere Venezia. Ci si può immettere sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Venezia.