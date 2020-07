Cameriere al lavoro senza mascherina: sanzionato e chiuso un bar del Ghetto

Interagiva coi clienti senza mascherina. E a farne le spese è l'intero locale: sanzione di 400 euro e chiusura forzata di cinque giorni per un bar del Ghetto di Padova.

Multa e chiusura

Si tratta del bar "Pani" in via Marsala, già oggetto a fine febbraio di chiusura anticipata per sei mesi tramite ordinanza sindacale: nella tarda serata di giovedì 9 luglio una pattuglia in borghese era in servizio per verificare il mantenimento del distanziamento sociale e l'osservanza delle disposizioni in vigore nei pubblici esercizi quando ha notato che il cameriere di un locale di via Marsala non indossava alcuna mascherina mentre era a contatto con gli avventori. Gli agenti hanno dunque comminato una multa di 400 euro per poi provvedere alla chiusura del bar per 5 giorni (dandone notizia agli uffici della Regione Veneto, competenti nel merito).

Nuovo invito

Il Comando della polizia locale ne approfitta per rivolgere un nuovo invito - tanto agli esercenti di attività economiche quanto ai cittadini - di «mantenere ancora elevata l'attenzione all'osservanza delle misure principali di contenimento del diffondersi dell'epidemia così da ridurre il più possibile i rischi di nuovi contagi, in particolare nelle aree urbane del centro storico in cui la ripresa della socializzazione ed il progressivo ritorno al tradizionale consumo dello spritz in compagnia invitano i più giovani ad abbassare la guardia».