Chiusura anticipata per i prossimi sei mesi per un bar del Ghetto: l'ordinanza del sindaco

Non solo era già attenzionato dalle forze dell'ordine (anche grazie alle numerose segnalazioni ricevute negli ultimi mesi dai residenti), ma era anche già stato sanzionato con tanto di chiusura totale per una settimana. Ora, invece, è arrivata una limitazione di durata decisamente maggiore: a partire da mercoledì 26 febbraio e per i prossimi sei mesi un bar del centro storico di Padova sarà costretto a chiudere alle ore 23 e non più alle due di notte come d'abitudine.

L'ordinanza

Si tratta del bar "Pani" in via Marsala 9: nella mattinata di martedì 25 febbraio il Suap ha inviato ai proprietari del locale un'ordinanza firmata dal sindaco Sergio Giordani e che prevede la chiusura anticipata per i prossimi 180 giorni. Un provvedimento "suggerito" all'amministrazione comunale dalla Questura di Padova, che nel corso di una serie di controlli hanno trovato tra gli avventori persone con precedenti penali per furti e reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti e dunque pericolose per l'ordine e la sicurezza. Una situazione che pregiudicava anche la quiete e la vivibilità della zona, in quanto in più occasioni gli avventori si rendevano protagonisti di schiamazzi in piena notte davanti al locale, e il tutto con tanto di inottemperanza all'obbligo di avere all'esterno un assistente alla clientela. Nel settembre 2019, inoltre, il locale era stato chiuso per un breve periodo per carenze di natura igienico-sanitaria. Per non compromettere dunque ulteriormente la serenità della zona di via Marsala e del Ghetto il sindaco ha provveduto a firmare l'ordinanza.