Lavori stradali, via Sografi chiusa per tre giorni

Un tratto di via Sografi resterà chiuso al traffico dal 29 aprile al 1 maggio e sarà consentito il solo accesso ai residenti.

I lavori

La chiusura è necessaria per consentire alcuni lavori di miglioramento della rete fognaria e dei flussi provenienti da via Sografi. I lavori interesseranno il centro della strada, nello specifico il cantiere si svilupperà davanti al civico 20 di via Sografi e il tratto chiuso va da via F.A. Bon a via Gattamelata. La strada resterà chiusa dalle 8 di domenica 29 aprile, per l’intera giornata di lunedì 30 aprile e fino alle 12 di martedì 1 maggio.