Chiuso un centro scommesse alle porte della città: non aveva la licenza

Il trucco c'era. Ed è stato scoperto: la polizia di Padova ha disposto la chiusura del centro scommesse "Stanley Bet" di via Montà, gestito da un 25enne di origini campane.

La chiusura

Motivo della chiusura: il gestore non ha partecipato alla graduatoria dell'ultimo bando scommesse dell'Aams e quindi non possiede la regolare licenza per lo svolgimento dell'attività. Per aprirla, inoltre, si era basato su una sentenza della Comunità Europea appoggiandosi a dei server di Malta, pensando così di bypassare il problema. Per lo Stato, però, sono abusivi al 100%: già in passato sono successi casi analoghi con altri centri scommesse.