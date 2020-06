Lavori allo svincolo A4-Est/A13: chiusa per una notte l'entrata per Bologna

Concessioni Autostradali Venete comunica che per lavori di manutenzione della pavimentazione stradale lo svincolo di entrata in carreggiata sud dell’Autostrada A13 per chi proviene dalla carreggiata est (direzione Trieste) della A4 rimarrà chiuso dalle ore 21 di mercoledì 24 alle ore 6 di giovedì 25 giugno.

Info

In caso di rallentamenti ed incolonnamenti gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.