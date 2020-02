Provvedimenti alla viabilità: due le strade chiuse nei prossimi giorni, tutte le indacazioni

Il comune di Padova informa che nei prossimi giorni verranno chiuse temporaneamente alcune arterie stradali per consentire i lavori necessari. Ecco nel dettaglio quali e in che momento.

Le chiusure

Via Sant'Agnese, per lavori nella chiesetta, tratto compreso tra via San Polo e via Dante, venerdì 28/02/2020, dalle ore 8 alle ore 18.30; il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di via Sant’Agnese compreso tra l’area di cantiere e via San Polo;

La corsia ovest di ponte Silvio Omizzolo, per consentire l'allestimento di cantieri sul ponte, venerdì 28/02/2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Giambattista Morgagni, tratto compreso tra ponte Milani ed il numero civico 2 (n. 3 stalli lato canale), sempre venerdì 28 dalle ore 7.00 alle ore 12.30.