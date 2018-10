Chiusura mensa San Francesco, presidio degli studenti in segno di protesta

Mercoledì si è svolto il presidio lanciato dagli studenti universitari davanti alla mensa San Francesco, ormai chiusa per lavori di ristrutturazione e manutenzione necessari ma a cui non è stata ancora trovata una soluzione alternativa. Oltre 200 studenti hanno pranzato assieme davanti alla mensa in segno di protesta verso Esu e Regione Veneto che decretano la chiusura della mensa «senza proporre soluzioni, lasciando così oltre 1000 studenti ogni giorno senza un servizio essenziale e di diritto allo studio».

Le parole degli studenti

«Non si può giocare sulla pelle degli studenti! - dichiara Enrico Mazzo, coordinatore di Studenti Per Udu Padova - Esu e Regione devono prendersi le proprie responsabilità e trovare in fretta una soluzione alternativa. Le code nelle mense vicine, soprattutto Pio X, Belzoni e Piovego, nei momenti di punta arrivano quasi a toccare un'ora di attesa. Questa situazione non è più sostenibile. Per questo oggi abbiamo cominciato a muoverci e torneremo in piazza il 12 ottobre in occasione della manifestazione studentesca nazionale che avverrà anche a Padova. Serve un cambiamento radicale sul diritto allo studio e non ci fermeremo!»

«Non basta»

«I lavori di ristrutturazione della mensa San Francesco sono necessari ma non si può lasciare scoperto un servizio di diritto allo studio così importante per gli studenti dell'ateneo - continua Nicolò Silvoni, rappresentante nel CdA dell'ESU per Studenti Per Udu Padova - Prendiamo positivamente l'aumento di circa 90 posti alla mensa Pio X, come comunicatoci dall'ESU, da ma ancora non basta ed è necessario trovare altre alternative per sfoltire le code che si stanno formando alle altre mense per questo disservizio. L'ESU lavori fin da subito per trovare spazi dove far mangiare un pasto caldo agli studenti, come può essere una tensostruttura nella mensa Piovego com'è stato fatto in passato in occasione della ristrutturazione della stessa.»