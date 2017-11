Lavori di asfaltatura, chiuse via Giovanni Poleni e via San Gaetano: le date

Martedì 14, dalle ore 6 alle ore 13, per consentire le operazioni di carico/scarico di portali in calcestruzzo per il laboratorio di costruzioni, verrà chiusa al traffico veicolare via Giovanni Poleni. Per il rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto verrà chiusa via San Gaetano, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, da lunedì 13 a venerdì 17, dalle ore 7 alle ore 18. Inoltre verrà istituito il senso unico alternato, per il medesimo periodo, nelle vie Giulio Alessio, Luigi Lucatello, Rinaldo Rinaldi e Altinate, tratto compreso tra via R. Rinaldi e via San Gaetano.

LE CHIUSURE.

Per il rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto verranno infine chiuse al traffico veicolare, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, le vie: De Leva, da venerdì 09/11/2017 a venerdì 17/11/2017, Madonnina, da lunedì 13/11/2017 a venerdì 24/11/2017, Alessandria, da mercoledì 15/11/2017 a venerdì 1/12/2017, Aosta, tratto secondario adducente a vicolo Castelfidardo, da venerdì 17/11/2017 a giovedì 7/12/2017 e vicolo Castelfidardo, da venerdì 17/11/2017 a giovedì 7/12/2017.