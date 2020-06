Risse, spaccio e due chili di droga all'interno: chiuso per 30 giorni il Papa Swagger

Dovrà restare chiuso per 30 giorni, come disposto dal questore Isabella Fusiello, il ristorante Papa Swagger African Restaurant di via Tiziano Aspetti 95, dove nell'ultimo mese si sono susseguiti una serie di episodi di violenza e di spaccio. Il locale, aperto da un anno, dopo la fine del lockdown è diventato un ritrovo di pregiudicati, per lo più nigeriani.

Gli episodi

Le volanti guidate dal vice questore Michela Bochicchio sono intervenute una prima volta il 24 maggio verificando all'interno del ristorante un assembramento di almeno una trentina di persone. Il 31 maggio i residenti hanno segnalato una violenta lite verbale con un uomo nigeriano che picchiava una donna: alla vista della pattuglia gli agenti sono stati aggrediti con calci e pugni, senza riportare conseguenze, ma venendo accerchiati dagli stranieri che hanno bersagliato le auto anche con bottiglie. Simile la scena avvenuta l'8 giugno quando gli agenti sono nuovamente stati chiamati per una rissa. Il 10 giugno, dopo un controllo di iniziativa, le volanti hanno rinvenuto all'interno del locale circa 2 chili di marijuana all'interno di una borsa sotto il tavolo e altri dosi sparse a terra dopo l'intervento.

La chiusura

Visto il susseguirsi di episodi il questore Fusiello ha deciso la sospensione della licenza per un mese. Giovedì pomeriggio gli agenti della Pasi si sono quindi presentati nel ristorante etnico apponendo i sigilli. Il rinvenimento dei due chili di marijuana dimostrano come il locale, che finora non aveva mai subito chiusure, sia frequentato anche da criminali di grosso calibro oltre che da pregiudicati per reati minori.

