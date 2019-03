"Ponte in cattive condizioni di conservazione": ordinata l'immediata chiusura

Chiusura obbligata: da martedì 12 marzo - e fino a diverso avviso - verrà vietato il transito sia ciclabile che pedonale per verifica ed eventuale risanamento del "Ponte-passerella ciclo/pedonale Steiner” sul Muson dei Sassi.

La decisione

Il manufatto risale al 1915, quando venne realizzato un ponte passerella lungo la strada regionale del Santo tagliata dal torrente Muson Dei Sassi che collegasse i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere. Lo scorso 5 marzo, però, i tecnici di entrambe le amministrazioni dopo un sopralluogo hanno rilevato che il ponte si presenta in cattive condizioni di conservazione, con fessurazioni in ogni sua parte lasciando i ferri dell’armatura scoperti in molte parti della struttura. Necessaria dunque una perizia statica per approfondire lo stato di salute della struttura anche se non si è avvertita la somma urgenza che avrebbe comportato l’immediato intervento di messa in sicurezza: questo il motivo dello stop alla circolazione, ufficializzata con un’ordinanza comunale.