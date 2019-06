Lavori e chiusure: serie di strade interdette al traffico la prima settimana di luglio

Di seguito le strade che nei prossimi giorni subiranno alcune chisure temporanee al traffico veicolare per una serie di lavori.

Le strade chiuse

- il tratto secondario di via Verci, adducente ai civici 10 - 12, venerdì 05/07/2019, dalle ore 8.30 alle ore 19.30;

- la pista ciclabile di via San Massimo, in prossimità del civico 11, con l’utilizzo di moviere che regoli il transito veicolare/ciclabile a monte dell’interruzione, lunedì 1/07/2019, dalle ore 8.30 alle ore 17.30;

- via Patriarcato, tratto compreso tra via G. Frigimelica e via Accademia, nei giorni 1 e 2/07/2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.00;

- via San Gregorio Barbarigo, tratto compreso tra via Santa Rosa e via Carlo Dottori, il giorno 4/07/2019, dalle ore 5.30 alle ore 6.30, con l’impiego di un moviere all’incrocio con via Del Vescovado e disposta l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri in via Santa Rosa, tratto compreso tra via San Gregorio Barbarigo e via A.F. Bonporti, sempre per il medesimo periodo.

Concerto Arcella

In occasione di un concerto organizzato all’Arcella vengono disposte: l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in viale Dell’Arcella, giovedì 4/07/2019, dalle ore 19.30 alle ore 22.30, nei seguenti tratti:tra i numeri civici 3 e 5, lato civici dispari; tra i numeri civici 2/A e 2/B, lato civici pari, e la chiusura temporanea al traffico veicolare della corsia veicolare di viale Dell’Arcella, in direzione T. Aspetti, tratto compreso tra quest’ultima via e via S. Dall’Arzere, giovedì 4/07/2019, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, con l’impiego di movieri gestiti dall’organizzazione a presidio dell’interruzione all’incrocio Arcella-Dall’Arzere.