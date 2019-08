Lavori lungo le strade: prorogata la chiusura di via Sperone Speroni fino all'11 settembre

Due le strade che verranno chiuse la prossima settimana nel comune di Padova.

Le strade

Per lavori viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Umago, tratto prospiciente il numero civico 8, lunedì 2 settembre 2019, dalle ore 8 alle ore 12. Per consentire il completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale viene prorogata fino a mercoledì 11 settembre 19 la chiusura temporanea al traffico di via Sperone Speroni.