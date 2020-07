Lavori straordinari: tre le strade interessate in questi giorni da chiusure temporanee

Alcune strade del territorio comunale verranno chiuse temporaneamente nei prossimi giorni per lavori straordinari di manutenzione. Nel dettaglio ecco tutte le vie interessate.

Le strade interessate

Per effettuare un intervento di manutenzione urgente a un allaccio gas viene chiusa al traffico veicolare via San Giovanni Di Verdara, tratto compreso tra via Beato Pellegrino e via Suor Elisabetta Vendramini, da martedì 14 luglio a mercoledì 22 luglio dalle 8.00 alle ore 18.00. Per provvedere allo scarico in quota di un manufatto in calcestruzzo viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Andrea Briosco, in prossimità del numero civico 9, martedì 14 luglio dalle ore 9 alle ore 10.30 con istituzione temporanea del senso unico alternato, regolato da movieri, in via Giovanni Maria Falconetto per il medesimo periodo e con l’istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli percorrenti via Giovanni Maria Falconetto, giunti all’incrocio con via Beato Luca Belludi. Per lavori di scavo e posa di cavi elettrici viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Lazzaro Mocenigo, tratto compreso tra via M. Michiel e via Piovese, da mercoledì 15 luglio a venerdì 17 luglio dalle ore 8.30 alle ore 18.