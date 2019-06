Lavori lungo le strade: chiuse per tre giorni via Calfura e riviera Albertino Mussatto

Il Comune informa che nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì verranno chiuse temporaneamente due strade per alcuni lavori.

Le chiusure

In particolare in via Calfura nel tratto compreso prospiciente il numero civico 12, da lunedì 3/06/2019 a mercoledì 5/06/2019 dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per un intervento di riparazione di un tratto di condotta fognaria sarà vitetata la circolazione stradale. In riviera Albertino Mussato nel tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano, martedì 4/06/2019 dalle ore 8.30 alle 13, non sarà possibile circolare per i lavori di realizzazione della fossa di un ascensore in calcestruzzo, di un immobile.