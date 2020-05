Lavori e traslochi: due le strade del centro che verranno chiuse nei prossimi giorni

Due le strade che nei prossimi giorni verranno interdette alla circolazione per consentire alcuni lavori di manutenzione nel comune di Padova.

Il dettaglio

Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare: via Caterino Davila, nel tratto compreso tra i numeri civici 6 e 18, da mercoledì 13 maggio a giovedì 14 maggio dalle ore 8 alle ore 18 per un intervento di manutenzione urgente ai canali di compluvio acque meteoriche sulla copertura di un edificio. Sarà poi chiusa via Gaspara Stampa, mercoledì 20 maggio dalle ore 14 alle ore 18 con sospensione temporanea dell’area pedonale di via Del Santo e via San Francesco e con contestuale apertura della sbarra esistente all’incrocio Del Santo-Stampa, per un trasloco presso un’immobile.