Provvedimenti viabilità: chiusura temporanea per 4 strade nel comune di Padova

Quattro chiusure temporanee per altrettante strade del comune di Padova nei priossimi giorni. Ecco nel dettaglio tutte le vie che non saranno transitabili.

Le vie

- Chiusura temporanea al traffico veicolare in via Daniele Manin lunedì 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 11 con l’impiego di un moviere all’incrocio con via Monte di Pietà e deroga temporanea al transito nell’area pedonale della via per l’autobotte della ditta incaricata all’intervento, sempre per il medesimo periodo;

- Chiusura temporanea al traffico veicolare in via Suor Elisabetta Vendramini nel tratto compreso tra via G. Dalla Vedova e piazzale Mazzini, da martedì 19 febbraio a giovedì 21 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 18, inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione nella via con la nuova direzione di marcia da vicolo Mazzini al piazzale omonimo e istituzione temporanea dell’obbligo di dare la precedenza per i veicoli percorrenti via Giuseppe Dalla Vedova, giunti all’incrocio con piazzale Mazzini, sempre per il medesimo periodo.



- Chiusura temporanea al traffico veicolare di via Monte Asolone nel tratto compreso tra via Monte Solarolo ed il passo carraio del numero civico 10, mercoledì 20 febbraio dalle ore 13 alle ore 18, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori;



- Chiusura temporanea al traffico veicolare di via Giambattista Vico nel tratto compreso tra il numero civico 5 ed il 7, mercoledì 20 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12.30,per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.