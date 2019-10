Provvedimenti di viabilità e lavori: chiuse per alcune ore due strade della città

Due strade in città verranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare per una serie di lavori. Di seguito tutte le specifiche e gli orari in cui non sarà possibile transitare.

Le vie interessate

Per lavori viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Rolando Da Piazzola, tratto compreso tra via Sant’Agnese e via C. Leoni, giovedì 31 ottobre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12. Per un intervento di espurgo generale delle fosse biologiche in via Dei Livello al numero civico 49 vengono disposte: la chiusura temporanea al traffico veicolare in via Dei Livello, lunedì 4 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, con l’impiego di un moviere all’incrocio con corso Milano, l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri in corso Milano, tratto secondario compreso tra via Dei Livello ed il tratto principale del corso, per il medesimo periodo, l’istituzione temporanea dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli percorrenti corso Milano, tratto secondario di cui al precedente punto 2, giunti all’incrocio con il tratto principale di corso Milano, l’istituzione temporanea dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti corso Milano, tratto secondario di cui al precedente punto 2, giunti all’incrocio con il tratto principale di corso Milano; la sospensione temporanea dell’area pedonale nella piazzetta di corso Milano ubicata in corrispondenza dei civici 81 e 83 e di vicolo Dei Livello, per il medesimo periodo, e la contestuale rimozione delle transenne a protezione della stessa, e la loro ricollocazione alla fine dell’intervento, al fine di consentire il transito dei veicoli in direzione via Dei Livello.