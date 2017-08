Chiusure stradali: via Venezian resterà senza traffico veicolare sino a fine anno

Chiusura temporanea al traffico veicolare di via Venezian per lavori di ristrutturazione della rete fognaria del baciano di via Fornaci

FINO A FINE ANNO. AcegasApsAmga nell’ambito dei lavori di “ristrutturazione rete fognaria bacino via Fornaci- via Venezian – via Ippodromo - 1° Stralcio” deve provvedere alla posa di una condotta fognaria scatolare lungo via Giacomo Venezian, nel tratto compreso tra il sottopasso della tangenziale e il numero civico 2e. Per consentire la realizzazione dell'intervento viene prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Giacomo Venezian, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario ed il numero civico 2e, da lunedì 28 agosto a venerdì 29 dicembre 2017.