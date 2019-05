Chiuso un tratto di corso Australia dalle 20 di venerdì: ecco come "dribblare" il cantiere

L'incidente avvenuto durante lo scavo di una conduttura elettrica, venerdì 17 maggio scorso, in un cantiere di Terna in Corso Australia, sta rendendo difficile la mobilità, soprattutto nelle ore di punta. In tangenziale, di competenza di Veneto Strade, dal momento in cui il cemento liquido versato accidentalmente l'ha danneggiata seriamente, si viaggia a rilento vista la strada ridotta a una sola corsia di percorrenza.

Lavori

Per risolvere quindi il problema servirà un intervento importante, non semplicemente un'azione di asfaltatura. Lavori che saranno fatti nel week end. Per questo è stata già programmata la chiusura del tratto di Corso Australia per venerdì alle ore 20.00. Gli automobilisti potranno utilizzare ugualmente la tangenziale e quando si troveranno all'altezza dell'aeroporto, stando sempre sul raccordo, potranno uscire e rientrare direttamente in tangenziale. La strada sarà completamente riaperta domenica in tarda serata.