Lavori lungo le strade della città: tutte le chiusure temporanee e le vie coinvolte

Per lavori, viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Gaspara Stampa, lunedì 24/06/2019, dalle ore 8 alle ore 18 e la sospensione temporanea dell’area pedonale di via Del Santo e via San Francesco, per il medesimo tempo.

Le altre vie

Per provvedere alla sostituzione di un tratto di condotta idrica viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Montà, tratto compreso tra via P. Sambin e l’area di cantiere fronte al civico 29/D, da domenica 14/07/2019 a venerdì 19/07/2019; Per consentire lo svolgimento della cerimonia per il 245° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza viene disposta la sospensione temporanea dell’ordinanza che ha istituito l’area pedonale in piazza Del Santo, fiancheggiante la corsia veicolare adducente a via M. Cerotti, al fine di consentire la sosta all’interno della stessa ai veicoli dei partecipanti alla cerimonia di cui in premessa, martedì 25/06/2019, dalle ore 8 alle ore 21 e venerdì 21/06/2019, dalle ore 8 alle ore 13 per l’effettuazione delle prove; per lavori viene istituito temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Citolo da Perugia, tratto prospiciente il cantiere, fronte al civico 1, nell’area delimitata dall’apposita segnaletica, fino a domenica 23/06/2019. Nell’ambito della manifestazione “Totem Festival”, vengono disposte la chiusura temporanea al traffico veicolare in via Dalmazia, tratto compreso tra via Romolo Fowst e corso delle Tre Venezie, a cura di personale dell’Organizzatore dell’evento, dalle ore 17 alle ore 24 di domenica 23/06/2019 e l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Dalmazia, tratto compreso tra via Romolo Fowst e corso delle Tre Venezie, ambo i lati, dalle ore 17 alle ore 24 di domenica 23/06/2019.