Lavori di rifacimento della sede stradale: ecco l'elenco delle vie chiuse

Palazzo Moroni ha comunicato le vie della città che chiuderanno a partire dalla seconda settimana di luglio per diversi tipi di lavori.

Le vie del centro

Via Calfura nel tratto prospiciente il numero civico 9, mercoledì 10 luglio dalle 7 alle 16 sarà chiusa per un intervento di manutenzione alla copertura dell’edificio. Per il rifacimento della pavimentazione stradale sarà invece chiusa via Sperone Speroni (per tratti e fasi successive funzionali all’andamento dei lavori) con il seguente calendario: tra via del Vescovado e via Santa Rosa (incrocio escluso) dall'8 al 29 luglio; tra via Santa Rosa (incrocio compreso) e via Brondolo (incrocio escluso) dal 29 luglio al 12 agosto e tra via Brondolo (incrocio compreso) e via San Tomaso dal 12 giugno al 2 settembre.