Strada chiusa in centro per l'apertura di un cantiere: possibili disagi per due giorni

Per eseguire alcuni lavori di manutenzione sulla copertura di un edificio dove è necessaria l’installazione dei parapetti di protezione in quota viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Sperone Speroni, tratto compreso tra via Santa Rosa e via Del Vescovado, da lunedì 26 a martedì 27 febbraio 2018, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19, con l’impiego di movieri alle intersezioni con le vie Santa Rosa e Brondolo.

Senso unico

Viene anche istituito il senso unico temporaneo alternato regolamentato da movieri in via Sperone Speroni, nel tratto compreso tra via Vescovado e via Brondolo, per lo stesso periodo. Le chiusure delle vie non dovranno essere concomitanti. Per provvedere al carico/scarico di portali in calcestruzzo per il laboratorio di costruzioni in via Giovanni Poleni viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Giovanni Poleni, venerdì 23 febbraio 2018, dalle ore 6 alle ore 13 e istituito temporaneo divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Giovanni Poleni, nelle aree indicate dall’apposita segnaletica, per il medesimo periodo.