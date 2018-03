Strade chiuse al traffico veicolare per lavori di manutenzione e posa della rete fognaria

Una chiusura temporanea domenica e il prolungamento dell'interdizione al traffico in zona Due Palazzi: tutti gli aggioramenti sui cantieri stradali del weekend.

Via Ospedale

Per consentire la sostituzione di una vetrina dell’Ufficio Orientamento dell’Esu di Padova al piano terra di via Ospedale 19, la strada viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare dalle 7 alle 11 di domenica 18 marzo, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Via Giorgio Pullè

Nell’ambito dei lavori di realizzazione dell'adeguamento degli sfiori della rete fognaria mista - al sensi del piano di Tutela delle acque della Regione Veneto - in zona Ponterotto e Due Palazzi, AcegaAps sta provvedendo alla posa della condotta fognaria lungo il tratto di via Giorgio Pullè compreso tra via Due Palazzi e il civico 16. Viene pertanto prolungata la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale fino a venerdì 23 marzo.