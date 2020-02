Lutto a Villafranca Padovana: scomparso Carlo Bortoletto, aveva 60 anni

Lutto per il ciclismo veneto e in modo particolare per la commissione regionale giudici di gara: è morto sabato primo febbraio a Villafranca Padovan il commissario di gara Carlo Bortoletto. Aveva 60 anni e seguiva dal 1985 le gare in moto.

Il ricordo

A dare la notizia sono stati il presidente della Federciclismo del Veneto, Igino Michieletto e il coordinatore della commissione regionale giudici di gara, Sandro Checchin. Carlo Bortoletto gestiva in paese con la famiglia il "Panificio Bortoletto". Afferma Checchin: «Abbiamo perso Carlo il nostro storico giudice in moto. Sono sconcertato perché sapevo che in questo periodo non stava bene ma pensavo che alla fine avesse risolto tutti i problemi di salute. Addirittura sabato sera era a casa con gli amici e di recente ci eravamo anche sentiti. Pensavo che la fase critica fosse stata superata tanto che ci eravamo dati appuntamento per il convegno regionale programmato per domenica 16 febbraio a Castelfranco Veneto. Addirittura l'altra sera una collega era stata con lui al telefono per tanto tempo e nulla aveva fatto supporre ad un una simile notizia. Come un fulmine a ciel sereno ci è arrivata l’inaspettata notizia dell’improvviso decesso di Carlo Bortoletto, lasciandoci senza parole e un velo di tristezza. Ricorderemo tutti la sua straordinaria e generosa passione per il ciclismo e soprattutto l’impegno nel ruolo di Giudice di Gara che esercitava con serietà e imparzialità. Proprio nel corso del prossimo convegno tecnico era prevista per lui la consegna dell’attestato di benemerenza per i 35 anni di ininterrotta attività. In questo momento triste tutti i Giudici di Gara del Veneto esprimono le più sentite condoglianze e si uniscono in un ideale abbraccio alla famiglia di Carlo, in particolare al fratello, con cui gestiva l’attività professionale e al nipote Matteo. Di Carlo ci mancherà il carattere gioviale e l’autoironia con le quali affrontava le situazioni in gara. Ci mancheranno i gustosi racconti degli aneddoti che gli erano accaduti nelle gare e che amava ricordare nelle varie occasioni. Ci mancheranno anche le sue critiche fatte con garbo e con il sorriso. Ci mancherà un amico».