Ciclista settantenne decede dopo essere stato colto da un malore

Uno dei tanti ciclisti che ogni domenica percorre le strade che portano verso i colli euganei, un uomo di settant'anni, è stato colto da malore mentre pedalava. L'uomo purtroppo è deceduto dopo essere stato soccorso.

Decesso

L'intervento del 118 e il successivo trasportato presso la casa di cura Abano Terme, dove è arrivato in gravi condizioni, non l'ha salvato. La bicicletta del malcapitato è stata successivamene recuperata da altri ciclisti in transito e portata presso la locale caserma dei carabinieri.