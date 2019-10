Fa inversione senza preavviso: investito ciclista ottantenne

Lo ha investito anche se ha tentato in tutti i modi di evitarlo. È accaduto lungo via Cataio, a Montegrotto. Un turista tedesco ottantenne fa inversione senza preavviso e non si avvede dell'arrivo di un auto che, nonostante il tentativo del conducente, non ha potuto evitare l'impatto.

Cataio

Sono da poco passate le nove e trenta della mattina di mercoledì 9 ottobre, quando, lungo Via Cataio, in prossimità di Via Monte Venda a Montegrotto, un'autovettura, una Audi TT, condotta da un trentatreenne del posto, ha investito G.E., un turista tedesco di 82 anni. L’uomo è ospite presso l’Hotel Continental.

Inversione

Il conducente dell’auto non ha potuto evitare l’impatto perché il ciclista, che percorreva Via Cataio in direzione verso località Turri, giunto in prossimità dell’incrocio con Via Monte Venda, improvvisamente decideva di fare inversione di marcia, senza accorgersi che da dietro proveniva l’automobile.

Ciclista

Il conducente dell’autovettura nel tentativo di evitare l’investimento frontale del ciclista sterzava fino a salire sopra alla scarpata erbosa posta sul lato sinistro della strada. Nonostante la manovra repentina urtava comunque il ciclista facendolo cadere a terra. Il ciclista, rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Abano Terme con un’ambulanza che era stata prontamente chiamata dall’automobilista investitore.Sul luogo è intervenuta la Polizia Locale di Montegrotto Terme per i rilievi. Per quanto riguarda il turista, la prognosi non è stata ancora sciolta.