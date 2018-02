Viaggia su un ciclomotore senza la targa: fermo amministrativo del mezzo

E' stato pizzicato a viaggiare sul suo ciclomotore privo della targa dalla polizia.

L'episodio

L'episodio lunedì pomeriggio attorno alle 14 in via Pontevigodarzere: in sella al mezzo un uomo di 47 anni di origini veneziane. Controllato dagli agenti della questura, ha subito il fermo amministrativo del mezzo.