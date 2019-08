Cinema Esperia, menzione d’onore dalla giuria del Premio Lizzani

La Giuria del Premio Lizzani, composta da Flaminia e Francesco Lizzani, ha attribuito una menzione d’onore per“straordinaria attivita” al cinema Esperia a chi ne anima l'attività. La giuria ha deciso di attribuire una menzione speciale «per il tenace impegno svolto da Umberto Bodon e dal gruppo di volontari che gestiscono una delle numerose sale che fanno capo all’Acec, l’Associazione delle sale della Comunità che festeggia quest’anno i suoi 70 anni».

Quinta edizione

Il premio Lizzani, giunto alla sua quinta edizione, è un riconoscimento parallelo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, promosso da ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici). Esso viene assegnato all’esercente distintosi per l’intensa attività di programmazione e di promozione del cinema di qualità. Il gruppo di volontari che collabora la Parrocchia S.Maria Assunta nella gestione del Cinema Esperia esprime la propria soddisfazione per questo importante riconoscimento che premia la sua attività indirizzata ad offrire al pubblico una programmazione attenta e calibrata con l’intento di fare della sala cinematografica uno strumento di vitalità culturale e di coesione sociale.

Riconoscimento

Questo riconoscimento premia gli sforzi compiuti per curare un’offerta differenziata di attività rivolte ad un pubblico variegato con attenzione speciale ai bisogni del territorio e alla collaborazione con istituzioni, scuole ed associazioni impegnate sul campo culturale e sociale. Tra queste ricordiamo le rassegne rivolte ai bambini, gli eventi che mirano a favorire l’incontro degli spettatori con gli operatori del mondo del cinema, accompagnando le proiezioni con la presenza in sala di registi, attori, produttori. Ricordiamo anche l’attenzione rivolta al cinema prodotto in ambito locale, nel Veneto e nel Nord-Est, con l’intenzione di offrire anche alle piccole produzioni la possibilità di favorire la diffusione di opere nate spesso più dalla passione che da calcoli di investimeni eonomici.

Premio Lizzani

Per questi motivi la giuria del Premio Lizzani ha deciso di attribuire al Cinema Esperia una menzione speciale segnalata da una targa appositamente disegnata da Ettore Scola. La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 6 settembre alle ore 13:00 presso l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, alla presenza del Presidente della Biennale, paolo Baratta. Il gruppo di volontari rivolge il suo cordiale ringraziamento alla giuria per questa assegnazione e si sente pertanto impegnato a proseguire con più decisione nella strada intrapresa.

Sala

Attualmente la sala è chiusa per la pausa estiva ma si sta lavorando per peparare la prossima stagione. Sono già in calendario alcuni eventi che saranno certamente apprezzati ed altre novità sono in fase di attuazione. La riapertura è prevista nella seconda metà del mese di settembre. Il ritardo rispetto alla data abituale è dovuta ai lavori in corso per l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento e di climatizzazione che renderà finalmente possibile offire agli spettatori, oltre ai punti di forza della programmazione, anche una situazione logistica finalmente confortevole.