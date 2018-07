Voragine ai Giardini della Rotonda: sospeso per una sera il cinema all'aperto

Un buco dietro ai cespugli, profondo, causato con tutta probabilità dal maltempo che ha sferzato la città di Padova nel fine settimana coi due nubifragi di sabato e domenica, si è aperto negli spazi dei Giardini della Rotonda a pochi passi da Piazza Mazzini. Martedì sera in via precauzionale è stata sospesa la proiezione del cinema all’aperto.

Cinema Uno

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per eseguire le verifiche del caso insieme ai tecnici del comune. “Sono venute meno le condizioni di sicurezza- spiega Luca Di Lorenzo, uno degli organizzatori- c’è un buco che si è aperto accanto alla fontana e servono alcune rilevazioni per capire cosa sia successo”. C’è comunque ottimismo sulla possibilità di riaprire, in più il buco è abbastanza distante da dove viene fatta la proiezione. Intanto la zona è stata transennata per evitare che qualcuno si avvicini alla voragine.