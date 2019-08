Circolare Arcella: dal 11 settembre un nuovo servizio bus che si muove solo all'interno del quartiere

Con il nuovo orario invernale in vigore dal 11 settembre, ci sarà, tra varie innovazioni, anche se in via sperimentale, un autobus che si muove solo all’interno dell’Arcella e che raggiunge tutte le scuole del quartiere. La circolare Arcella partirà e dal capolina di Via Avanzo.

Percorso

Ecco il percorso per questo nuovo servizio: la partenza è dal capolinea in Via Avanzo, retro stazione. Percorre via Menabuoi, viale dell’Arcella per raggiungere la scuola Zanella, poi percorre via Tiziano Aspetti, via Durer, per fermarsi al liceo Curiel. Percorre via Viotti, via del Plebiscito e via del Bigolo, per servire bocciodromo e palestre e tutto quel che si trova in quella zona del quartiere. Prosegue ed esce davanti al grade supermercato in via Cardinal Callegari, quindi vicino a Data medica. A quel punto gira a destra, va in via libero Benedetti e poi al centro Plebiscito.A quel punto torna in via Benedetti e si dirige in via Valmanara. Arriva poi in via Guido Reni ,al semaforo dove si trova il bar Le Sablon. Poi Confiliachi, percorre via Reni per un tratto, per poi girare in via Ansuino da Forlì, percorre tutto San bellino ( via bramante - via buonarroti - via minio (dove c'è la scuola dei rogazonisti) e torna su via Tiziano Aspetti, va in via Annibale da Bassano, passa sotto il cavalcavia Borgomagno per poi tornare al capolinea.