Cittadella calcio, 10 giorni all'esordio: campagna abbonamenti ancora aperta

Il 26 agosto alle 20.30 avrà inizio il campionato del Cittadella chiamato nel test d'esordio contro l'Ascoli.

ABBONAMENTI. È ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento per seguire da vicino la formazione granata. Per i nuovi abbonati TESSERA DEL TIFOSO compresa con l’abbonamento e per tutti gli abbonamenti sopra gli 85 euro in omaggio il libro “CITTADELLA, un secolo di calcio nella città murata“. Oltre che in sede a Cittadella (via Ca’ Dai Pase 41/b) possibilità di sottoscrivere l’abbonamento on-line su LISTICKET o nella tabaccheria di via Borgo Bassano a Cittadella. Tutte le info sul sito http://www.ascittadella.it