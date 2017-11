Il Civitas Vitae ad Angelo Ferro, anche Bebe Vio all'inaugurazione di FisioSport

Sabato mattina è stato inaugurato in via Toblino il Centro di riabilitazione integrale FisioSport Civitas Vitae, struttura fortemente voluta dal professor Angelo Ferro, morto nel marzo 2016, al quale è stato dedicato il Civitas Vitae. Palasport gremito, tante le autorità presenti, il vescovo Cipolla e la campionessa paralimpica Bebe Vio fresca dell'oro mondiale nel fioretto. E ancora, la moglie Sergia Jessi Ferro e Giuseppe De Rita, presidente del Censis e caro amico di Ferro.

CENTRO RIABILITATIVO.

Un centro di eccellenza dedicato alla riabilitazione integrale di un nuovo stile di vita per tutti e alla valorizzazione della persona con disabilità anche grazie allo sport come opportunità di acquistare pienezza e qualità della vita se pur in condizioni di fragilità.

CIVITAS VITAE.

“Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci”. Questa frase sintetizza l’Opera di Angelo Ferro, motivo per cui la Fondazione OIC ha deciso di dedicargli l’intitolazione della Civitas Vitae.