Migliori atenei al mondo: Padova tra le 250 università più prestigiose

L’università di Padova conquista un posto tra i migliori 250 atenei al mondo. Un risultato prestigioso per il Bo che recupera diverse posizioni (circa 100) rispetto a solo due anni fa. Come riportano i quotidiani locali la classifica stilata da Quacquarelli Symonds, tiene conto delle migliori 1200 università di tutto il pianeta su un totale di più di 17mila.

Tra le migliori

L’università di Padova per la prima volta entra nell’elitè: tra il 25% dei migliori centri studi c'è proprio quello del capoluogo euganeo. Cinque gli indicatori che hanno permesso di raggiungere l’importante risultato: la reputazione accademica, quella presso i datori di lavoro, le citazioni, il grado di internazionalizzazione di docenti e studenti. Il balzo in avanti è di circa 90 posizioni, con un particolare recupero per quel che riguarda l’occupazione (72 posizioni). Il dato è ancora più significativo se si tiene conto che l’analisi si basa sul modello anglosassone di ateneo.