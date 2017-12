L'azienda Cleb 4 srl delle sorelle Brogin premiata tra le imprese storiche di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

CLEB 4 srl, azienda nel settore della moda della famiglia Brogin, ha ricevuto il premio per le Imprese Storiche conferito sabato 2 dicembre in sala Rossini del Caffé Pedrocchi durante la 65esima edizione del Premio del Lavoro e del Progresso Economico indetto dalla Camera di Commercio di Padova.

LA SOCIETÀ.

Azienda familiare con un management tutto al femminile, Moda Cleb 4 srl è operativa dagli anni Duemila, che sancirono il passaggio generazionale dell'attività dai genitori alle quattro figlie: Magda, Paola, Edna e Stefania. L’attività include tre divisioni principali: la distribuzione a negozi di abbigliamento medio-fine per uomo e donna di marchi made in Italy, il servizio di forniture di abbigliamento e divise da lavoro con la realizzazione di modelli anche esclusivi e la creazione e produzione della propria collezione di moda per uomo e donna col marchio made in Italy Paco Perez.

LE SORELLE BROGIN.

Magda è stilista di abbigliamento, Paola diplomata all’istituto tecnico commerciale, Stefania laureata in Economia e commercio e Edna è laureata in Architettura; sono tutte imprenditrici creative e intraprendenti nel cogliere le opportunità del cambiamento negli stili di vita e nei consumi e, da oltre dieci anni, realizzano una propria collezione di abbigliamento elegante, da sera e per il ballo.

LA DEDICA AL PADRE.

Paola racconta: “Siamo orgogliose di ricevere questo riconoscimento che dedichiamo a nostro padre Leonino Brogin, scomparso, dal quale abbiamo ereditato i valori umani e imprenditoriali, la creatività e la grande passione per la moda. Fu lui negli anni Sessanta con mia madre a fondare l’attività di produzione e commercializzazione di abbigliamento e confezioni di lusso nel centro storico di Padova con l’apertura del primo punto vendita Confezioni di Lusso FB, fino all'apertura in zona industriale dell’attuale sede all’interno del Centro Grossisti”.

I RINGRAZIAMENTI.

A conclusione commenta Stefania: "Ringraziamo per questo riconoscimento innanzitutto i nostri clienti, i collaboratori e fornitori e la Camera di Commercio. Questo premio è un ulteriore stimolo per far crescere e sviluppare l'azienda e il nostro marchio, per fare innovazione in un settore come quello della moda in cui il made in Italy e l'Italia sono modello e riferimento di stile, qualità e bellezza a livello mondiale”.