Lite per la tinta tra parrucchiera e cliente insoddisfatta che non vuole pagare: "Minaccia di radermi a zero!"

Tutta una questione di testa, verrebbe da dire. Va dalla parrucchiera per farsi la tinta, in un salone all'Arcella, ma, a suo dire, si ritrova i capelli con riflessi rossastri anziché biondi. Torna per rimediare, paga di testa sua una cifra non concordata per poi finire barricata nella toilette del salone di bellezza, mentre la titolare chiama la polizia. Ecco com'è andata:

La tinta

Una giovane di venticinque anni va dalla parrucchiera per farsi fare una tinta. Pagati i trentacinque euro per la prestazione, è solo quando rincasa che si accorge che il biondo dei capelli non è come se lo aspettava. In quel momento nota i riflessi, che tendono più sull'arancione che sul rosso. Così il giorno dopo decide di tornarci, al salone, dalla parrucchiera. Si fa sistemare la tinta, che sembra finalmente soddisfarla, ma al momento di saldare il conto, la venticinquenne porge alla parrucchiera solo dieci euro. Una iniziativa che quest'ultima non apprezza affatto.

Barricata

All'esercente, la cliente, non ha chiesto il costo della prestazione, così la signora reagisce esigendo invece il dovuto, quarantacinque euro. I toni della conversazione non devono essere tanto pacati tanto che la giovane cliente ha poi raccontato che la titolare l'ha minacciata di raderle a zero i capelli. Per questo, spaventata, si è barricata nel bagno salone. A quel punto l'esercente non ha potuto fare altro che chiamare la polizia locale che è intervenuta immediatamente. Ha convinto la giovane a uscire dal bagno e pagare il conto, cosa che la ragazza ha fatto, senza però mancare di ribadire l'intenzione di azioni legali contro l'esercente.