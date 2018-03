Tecnologia e cure d'eccellenza per cani e gatti nella nuova super clinica padovana

Una clinica unica nel suo genere sul territorio veneto, con strumenti e tecnologie tra i migliori a livello mondiale, interamente dedicata a cani e gatti. Come riporta Il Corriere del Veneto, verrà presentata il 20 marzo la nuova struttura di Veggiano.

I servizi offerti

La clinica San Marco, nuovissimo polo veterinario che sorge in viale dell'Industria, offre cure e trattamenti per tutte le esigenze degli animali domestici. Cinquemila i metri quadrati occupati dal complesso, con sedici ambulatori, una piscina per trattamenti specifici in acqua, settori dedicati alle malattie infettive e alla cura dei tumori, una zona per le degenze con cento posti, un centro antiveleni e una sala congressi per la ricerca. Oltre a strumenti d'avanguardia, la clinica offre anche la possibilità di seguire da casa, minuto per minuto, i trattamenti degli amici a quattro zampe grazie a un sistema di videosorveglianza dedicato.

La presentazione

Il progetto è stato curato dagli architetti Antonio Tombola e Riccardo Bacchiega e verrà presentato il 20 marzo durante una giornata illustrativa guidata dalle veterinarie Rita Tofani e Iolanda Gioia. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività riabilitative in piscina e alla fisiatria, settori di punta per la San Marco.

Ricerca e innovazione

La clinica vuole essere un polo d'eccellenza per il territorio, come commenta il direttore del laboratorio di analisi Tommaso Furlanello con la stampa locale. Il progetto è stato elaborato oltre trent'anni fa e si presenta come evoluzione dell'attuale clinica San Marco di Padova, che ha circa 120 dipendenti. La nuova struttura di Veggiano sarà tre volte più grande di quella padovana, per offrire un'assistenza completa e specifica dove l'animale è sempre al centro.