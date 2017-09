Nuovo collegamento bus Vo' - Istituto Galilei: istituita sub-linea blu, tutte le modifiche

Prenderà il via il prossimo 13 settembre con alcune modifiche migliorative il nuovo servizio bus extraurbano che collegherà Vo’ con l’Istituto Galileo Galilei di Caselle di Selvazzano. La programmazione del servizio, pensato dalla Provincia in accordo con BusiItalia Veneto su richiesta dei Comuni di Teolo, Cervarese Santa Croce, Rovolon e Saccolongo, è stata variata per soddisfare pienamente le richieste pervenute in quest’ultima settimana da cittadini residenti nei territori interessati. In particolare, è stata ridotta la percorrenza della linea principale (rossa) che all’altezza di Feriole avrebbe dovuto arrivare fino a Saccolongo ed è stata invece istituita una nuova sub-linea (blu) che consente di collegare chi sale da Saccolongo direttamente con la scuola già a partire dalla fermata Creola “farmacia”.

LE RICHIESTE.

“I nostri uffici, grazie alla fattiva collaborazione dell’azienda di trasporto – ha spiegato il presidente della Provincia di Padova Enoch Soranzo – hanno monitorato le richieste di emissione di abbonamenti sulla nuova linea in base alle residenze, e hanno tempestivamente esaminato tutte le segnalazioni pervenute. Sono state quindi decise e attuate modifiche alle corse e alle tariffe extraurbane applicate, per poter garantire il miglior servizio possibile all’utenza. La nuova linea continuerà comunque ad essere costantemente monitorata nei primi mesi di esercizio proprio per recepire ogni altro possibile miglioramento, oltre che per garantire un corretto ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche per i servizi di trasporto collettivo”.

LE MODIFICHE.

La corsa al mattino della linea principale (rossa), una volta giunta a Feriole, prosegue diretta in via Euganea senza transitare per Saccolongo raggiungendo così Tencarola e l’Istituto Galilei. La modifica comporta una minor percorrenza delle corse di andata e ritorno, un posticipo della partenza al mattino pari a 5 minuti (dalle 6.55 alle 7) e la diminuzione di alcune classi tariffarie. Il nuovo percorso verrà effettuato anche dalle corse pomeridiane di rientro. Le corse della sub linea (blu) sono a servizio dei territori di Saccolongo (con un ampliamento dell’offerta, perché il servizio parte dalla fermata Creola “farmacia”) e di Selvazzano “Centro” lungo le vie Scapacchiò, Monache e Mantegna per poi sovrapporsi con la linea principale in via Euganea.Viene inoltre posticipato di 5 minuti l’orario delle corse alla fine delle lezioni (12.30 – 13.25 – 14.20), accogliendo una specifica richiesta fatta dall’Istituto Galilei.

CHIARIMENTI.

“L’inserimento della sub linea (blu) – ha aggiunto Soranzo – ci ha consentito di raddoppiare il numero degli autobus sia di mattina che al ritorno. La modifica del percorso ha anche permesso di ridurre in termini economici le tariffe extraurbane della linea principale (rossa), mantenendo le fermate esistenti e presenti lungo i due percorsi”. Gli utenti e tutti i cittadini interessati potranno avere qualsiasi chiarimento sul nuovo servizio telefonando agli uffici della Provincia (049/8201487) oppure al call center di BUSITALIA (049/8206811), o tramite l’avviso sul sito web www.fsbusitaliaveneto.it.