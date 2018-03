I collettivi da Ferrarese, direttore dell'Esu: "No alla presentazione di giovedì"

C’erano Disc Padova, Collettivo Spam, Catai, Asu Padova, il sindacato dello studente e Link Padova. Trentacinque studenti, più o meno, verso mezzogiorno si sono recati in via san Francesco alla sede dell’Esu e hanno chiesto di parlare con il dottor Ferrarese, direttore dell’ente.

L'incontro tra i collettivi e il dottor Ferrarese

Lui è sceso subito mostrandosi disponibile al confronto. Ha ascoltato le ragioni dei dimostranti che criticavano “non critichiamo – racconta uno dei presenti - il fatto di parlare di foibe, tutt’altro. Il punto è un altro. E’ che per parlarne si chiama come mediatore uno che ha combattuto con i falangisti in Libano e come relatore una persona condannata per apologia di fascismo che canta nei concerti e raduni nazi”. Gli studenti hanno appiccicato striscioni e immagini dei relatori con relative bio da loro redatte.

L'Esu

Abbiamo così sentito anche il dottor Ferrarese, per sentire la sua versione. “Sono sceso quando mi hanno avvertito della presenza di questi ragazzi. E’ stato un incontro educato, ho ascoltato quello che avevano da dire e loro hanno ascoltato me. Siamo rimasti sulle nostre posizioni, gli uni e gli altri. Per me la presentazione si farà, ma aspettiamo domani. Per quanto riguarda i collettivi, non è che hanno proposto qualcosa di diverso, hanno solo detto che così non si fa. Certo, si poteva evitare di appiccicare la mia foto su tutta la mensa, avrei scelto un soggetto più carino”.

La questura

Quando gli facciamo notare che un giornale ha riportato la notizia che la questura sconsiglierebbe di fare l’evento, il direttore ha smentito categoricamente di aver ricevuto qualsivoglia direttiva o consiglio di questo tipo. Lo stesso ha fatto la questura. Qualcosa ci dice comunque che domani ci saranno di certo novità su questo che sta diventando sempre più un caso politico. Intanto la patata bollente rimane in mano all’Esu.