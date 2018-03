I collettivi rispondono all'assessore regionale Donazzan: "Non agiamo nell'anonimato, questa è la nostra faccia"

Non poteva che arrivare la risposta dei collettivi studenteschi, dopo la conferenza dell’assessore regionale all’istruzione Donazzan. La risposta è una fotografia, che li ritrae tutti insieme. Il caso è quello sollevato dalla presentazione del libro su Norma Cossetto, loro erano andati dal direttore dell'Esu e tutto quello che è venuto poi. Li ha accusati di essere violenti, anti democratici e di agire nell'anonimato. "Per questo sarò costretta a fare una denuncia verso ignoti", aveva detto.

Le facce

I collettivi hanno così spedito un comunicato alla stampa con la foto che ritrae alcuni dei ragazzi dei collettivi presenti in via San Francesco. Carlo, del Disc, lo avevamo raggiunto al telefono dopo l’incontro con il direttore di Esu, Ferrarese, sentito subito dopo. Erano andati a manifestare il loro disaccordo al direttore, che non doveva a parere loro concedere una sala per un evento che considerano revisionista. "A parlare di violenza su una donna, tre uomini. Già questo dovrebbe dire qualcosa, comunque, - aggiunge Carlo - abbiamo sentito le parole dell’assessore Donazzan e abbiamo voluto risponderle. Noi siamo studenti e viviamo nel nostro tempo. Due cose che non potevano andare d’accordo con una operazione di revisionismo o la voglia, evidente, la sua, di volersi fare pubblicità. Queste sono le nostre facce, se ci vuole denunciare per qualcosa noi siamo qui. Ma nessuno ha minacciato nessuno, sia ben inteso. Abbiamo appiccicato delle caricature, non ci sembra una cosa così grave”.

L'attacco all'assessore regionale Donazzan

Nel comunicato, i collettivi non perdono l’occasione di attaccare l’assessore regionale all’istruzione su temi che riguardano il diritto allo studio. “Ricordiamo alla Donazzan i suoi obblighi istituzionali: pensasse alle borse di studio che, nell’avanzatissimo Veneto, siamo abituati a veder arrivare in ritardo; pensasse alle opportunità e ai bisogni reali delle studentesse e degli studenti, delle lavoratrici e dei lavoratori; si occupasse di eliminare anziché ampliare gli spazi di proliferazione di ogni genere di discriminazione o strumentalizzazione delle differenze”.

I relatori

“Il nostro problema non era il contenuto ma i relatori, che non sono neutri rispetto a al tema di cui si sarebbe andati a parlare. Ci permettiamo, perciò, di consigliare dei relatori all’assessora: Wu Ming e Claudia Cernigoi. Saremo lieti di partecipare a un incontro di questo tipo”, concludono.