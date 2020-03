Emergenza Coronavirus: chiudono le strade di accesso ai Colli e le ciclo pedonali

Le giornate si allunga e a pochi giorni dall'arrivo "ufficiale" della primavera il rischio è quello che il bel tempo spinga molti a fare jogging o un giro in bicicletta. La situazione è in continua evoluzione ma l'intenzione di tanti sindaci in provincia è quella di vietare l'accesso agli argini e alle ciclovia.

I Colli

Nel fine settimana le forze dell'ordine saranno vigili in tutta l'area dei Colli. A Teolo sarà interedetto l'accesso alla strada che porta alle Fiorine (quella del Monte della Madonna) dato che come ha spiegato il sindaco Moreno Valdisolo: «Già la scorsa domenica c'era gente che voleva andare a prendere il sole». Chiusi anche i parchi e le aree verdi della zona delle Terme.

Le ciclovie

Oltre agli argini, con la protezione civile e i carabinieri che aumenteranno la sorveglianza, anche le piste ciclabili, se non utilizzate per motivi di necessità (lavoro o visite ai familiari), potrebbero diventare zone off-limits e chi le transita potrebbe essere segnalato. A Carmignano è stata chiusa la ciclopedonale del Brenta a Cadoneghe il sindaco Marco Schiesaro ha già vietato l'ingresso ai parchi e alle ciclovie. Percorrenza vietata a Camposampiero anche alla ciclovia Treviso-Ostiglia e al Cammino di Sant'Antonio al Muson dei Sassi. A Rubano l'idea è quella di chiudere le aree attrezzate e di lasciare aperti le zone verdi più ampie. A Selvazzano monitoraggio degli argini, parchi chiusi e ciclopedonali vietate a chi non deve lavorare. A Saonara il sindaco ha chiesto l'uso del "buon senso", confidando che nessuno si ammassi e che chi vuole farsi due passi li faccia nei pressi della propria abitazione evitando argini o aree attrezzate.