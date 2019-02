Nuovo attacco a uno sportello Bancomat: il colpo sventa ma i danni sono ingenti

Erano organizzati. Avevano pensato a tutto nel dettaglio. Ma il colpo è andato in fumo: tentato assalto a uno sportello Bancomat.

I fatti

È successo alle ore 4.40 circa della notte tra venerdì 22 e sabato 23 febbraio alla filiale della Banca di Credito Cooperativo, in via Caltana a Campodarsego: ignoti, nel tentativo di commettere un furto allo sportello, prima hanno oscurato con vernice spray nera le telecamere esterne dell’istituto di credito, quindi hanno forzato la bocchetta di erogazione del denaro inserendovi dell’esplosivo e infine hanno tentato di sfondare le vetrate dell'uscita di sicurezza e la bussola. Il colpo non si è concretizzato per l'entrata in funzione dell'impianto di allarme e per l'immediato intervento dei carabinieri. L'ordigno è stato messo in sicurezza dall'artificiere del comando provinciale dei carabinieri di Padova. I danni sono ancora in fase di quantificazione.