La discussione tra rivali in amore degenera: parte una coltellata, 31enne ferito dall'ex della donna

Sembrava un incontro tranquillo. E invece è terminato con una coltellata: un uomo è rimasto ferito dal "rivale in amore".

I fatti

È successo nella serata di venerdì a Padova nel quartiere Mortise, in via Cantele: intorno alle 22 l'attuale fidanzato di una ragazza 26enne si è incontrato con l'ex (anch'esso 26enne) della stessa per riconsegnargli degli effetti personali. Doveva essere un semplice scambio, e invece l'ex, ubriaco e agitato, in preda a uno scatto d'ira ha accoltellato alla gamba il 31enne, il quale ha riportato lesioni guaribili in 25 giorni. La polizia è subito giunta sul posto, allertata dai residenti: i protagonisti della vicenda sono padovani e pregiudicati, e per l'ex 26enne - trovato in possesso del coltello a serramanico con cui ha scagliato il fendente - è scattata la denuncia.