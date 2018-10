Nasconde un coltello a serramanico e un flacone di metadone: 41enne nei guai

Nasconde un coltello a serramanico e un flacone di metadone, ma viene pizzicato dai carabinieri.

La scoperta

La scoperta sabato sera in via Sorio a Padova: un 41enne di origine iraniana, S.A.R., residente a Rovigo, al controllo dei militari è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo sei centimetri e di una boccetta contenente una modica quantità di droga. Immediata per lui la denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Inoltre è stato segnalato per consumatore di stupefacenti.