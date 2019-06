In coma etilico dopo la festa di compleanno: 16enne ricoverata in ospedale

Una storia che fa riflette. E che parla di alcol, minorenni e sballo: una sedicenne è stata trasportata in ospedale in coma etilico e trattenuta in osservazione.

I fatti

È successo intorno all'una di notte di sabato primo giugno a Cittadella: i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via dell'Industria - su richiesta del personale del Suem 118 - presso dell’associazione “inCircolo” dove era in corso una festa per un diciottesimo compleanno: vicino all'adiacente parcheggio degli autobus, infatti, era stata segnalata la presenza di una giovane accasciata al suolo. La ragazzina, identificata in una sedicenne del luogo, è stata poi trasportata al pronto soccorso del locale ospedale dove è stata riscontrata un'eccessiva assunzione di bevande alcoliche con un tasso di 3,80 g/l. La 16enne è stata poi trattenuta in ospedale in osservazione.